Дмитрий Стоцкий: Газизов мог так предъявить претензии, что не выиграть было страшно

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий вспомнил время, проведенное в «Уфе», отметив генерального директора клуба Шамиля Газизова.
«Шамиль Газизов берет ребят, которых можно развивать, доводит их до определенного уровня и спокойно отпускает. У него такая политика – это правильно. Шамиль Камильевич – грамотнейший руководитель, благодаря его энтузиазму «Уфа» достигает успехов.
Предыдущий глава Башкортостана Рустэм Хамитов тоже следил за футболом до мелочей. Знал каждого, кто играет за «Уфу»: позиция, ведущая нога, характер. Союз у них с Газизовым был классный. Плюс стабильное финансирование – деньги были небольшие, зато платились стабильно.
Шамиль Камильевич невероятно любит футбол и переживает за результат. После серии неудач он мог зайти в раздевалку и поговорить по-мужски. Мог так серьёзно предъявлять претензии, что не выиграть в следующем матче было страшно», –цитирует хавбека Sport24.ru.
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