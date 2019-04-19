Дмитрий Стоцкий: Газизов мог так предъявить претензии, что не выиграть было страшно - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 апреля 2019 13:16ФутболГичунцев Артур

Дмитрий Стоцкий: Газизов мог так предъявить претензии, что не выиграть было страшно

Хавбек выступал за «Уфу» в период с 2015 по 2018 год.

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий вспомнил время, проведенное в «Уфе», отметив генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Шамиль Газизов берет ребят, которых можно развивать, доводит их до определенного уровня и спокойно отпускает. У него такая политика – это правильно. Шамиль Камильевич – грамотнейший руководитель, благодаря его энтузиазму «Уфа» достигает успехов.

Предыдущий глава Башкортостана Рустэм Хамитов тоже следил за футболом до мелочей. Знал каждого, кто играет за «Уфу»: позиция, ведущая нога, характер. Союз у них с Газизовым был классный. Плюс стабильное финансирование – деньги были небольшие, зато платились стабильно.

Шамиль Камильевич невероятно любит футбол и переживает за результат. После серии неудач он мог зайти в раздевалку и поговорить по-мужски. Мог так серьёзно предъявлять претензии, что не выиграть в следующем матче было страшно», –цитирует хавбека Sport24.ru.

19/04 11:03Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛКогда и где можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
18/04 22:18Хоккей
Георгиев-победоносец. Вратарь «Рейнджерс» успешно дебютировал в сборнойСборная России выиграла у швейцарцев в первом из двух матчей Евровызова 5:2.
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
06/04 11:09ММА
Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.
19/04 08:31Хоккей
Тарасенко в шаге от выхода в следующий раунд. Голливудская развязка в Виннипеге! (видео)«Сент-Луис» совершил классный камбэк и победил, «Вегас» отложил сенсацию до следующего матча.
28/03 16:42Бокс
Андрей Рябинский: Думаю, Лебедеву назначат бой за вакантный титулПромоутер Андрей Рябинский, работающий с российским боксером Денисом Лебедевым, прокомментировал решение украинца Александра Усика отказаться от титула WBA.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/04 15:09Футбол
Свободу Вупсеню и Пупсеню! Пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление матери КокоринаПриводим самые яркие цитаты.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
19/04 10:00Футбол
Кого ждут в «Эгоисте» после суперматча в Краснодаре? Интриги 24-го тура РПЛВ очередном туре премьер-лиги «Краснодар» сыграет с «Зенитом», а «Локомотив» - с ЦСКА.
31/01 18:00Теннис
Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
19/04 12:40Футбол
Что такое «Аякс»? Это сбывшийся сон Сергея ГалицкогоЮрий Цыбанев на фактах объясняет, почему развитие событий в нынешней Лиге чемпионов устроило владельцу «Краснодара» праздник души и именины сердца.
30/01 22:30Теннис
Как Маша всех обманула. Шарапова снялась с оскандалившегося турнираАвтор «Советского спорта» отправился на теннисный турнир, где оказался обманутым сегодня. Как и многие другие тысячи зрителей.
18/04 21:05Хоккей
Артем Батрак: «Авангарду» нужно отпустить ситуацию и сыграть по-хорошему бесшабашноКомментатор и хоккейный эксперт Артем Батрак – о четвертом матче финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА, который пройдет в пятницу в Балашихе.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
30/03 12:59Бокс
Гвоздик – Нгумбу. Зачем украинцу такой соперник?Александр Гвоздик проведет свою первую защиту чемпионского пояса.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 14:53Хоккей
Россия стартует на ЮЧМ-2019. Сборную будет тащить ПодколзинГлавный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов собрал практически сильнейший состав на чемпионат мира.
19/04 06:33Хоккей
Разрушительный ураган. Овечкин забросил, но «Вашингтон» снова проиграл«Вашингтон» опять проиграл «Каролине» (1:2), но уже не так безнадежно.
03/04 23:30ММА
У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.
Новости
16:00 Футбол Дмитрий Черышев: Бросилось в глаза, что «Вильярреал» заранее сдался
15:54 Футбол Вандерсон: Я бы не торопился провозглашать «Зенит» чемпионом
15:39 Футбол «Барселона» интересуется Ришарлисоном
15:34 Футбол Александр Ирхин – о матче Локомотив» - ЦСКА: Ставлю 60 на 40 в пользу подопечных Юрия Семина
15:30 Формула-1 В «Уильямсе» опровергли переговоры с Мазепиным
15:24 Хоккей Александр Кожевников: Понятно, что ЦСКА сильнее, но надеюсь, что «Авангарду» повезет сегодня немножко
15:24 Футбол Оливье Жиру: «Айнтрахт»? Мне нравится играть с немецкими командами
15:17 Хоккей Айзерман станет генеральным менеджером «Детройта»
15:16 Фигурное катание Загитова выступит в шоу The Ice в Японии
15:11 Хоккей Александр Лукашенко: Еще один год «Динамо» опозорится, а дальше – не нужна нам эта КХЛ
15:05 Футбол Канал «Z+» не покажет матч «Зенит» – «Краснодар»
14:55 Футбол Ади Хюттер: «Айнтрахт» – самый непредсказуемый участник полуфиналов, но «Челси» будет фаворитом
14:48 Хоккей Скудра стал главным тренером «Трактора»
14:44 Формула-1 Нико Хюлькенберг: Риккардо все еще привыкает к «Рено», но уже скоро создаст мне трудности
14:36 Футбол Александр Бубнов: Ничья – это максимум, на что может рассчитывать «Анжи» в матче с «Ахматом»
14:33 Хоккей Джим Рутерфорд: В 2016 и 2017 годах «Питтсбург» был командой, в этом году я этого не увидел
14:31 Баскетбол Форвард «Басконии»: Мы выполнили задачу в первой части серии с ЦСКА
14:27 Футбол Максим Деменко: Фаворита в матчах «Локомотив» - ЦСКА и «Краснодар» - «Зенит» нет
14:27 Футбол ФИФА поддержала бойкот соцсетей в рамках борьбы с расизмом
14:14 Футбол Дмитрий Сенников: Изначально фаворит – «Локомотив», но в ЦСКА молодые и непредсказуемые ребята
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика