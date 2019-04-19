Дмитрий Сенников: Изначально фаворит – «Локомотив», но в ЦСКА молодые и непредсказуемые ребята

- Изначально фаворит – «Локомотив», потому что находится чуть выше в таблице, плюс будет иметь преимущество своего поля. Но у армейцев в команде молодые и непредсказуемые ребята, которые в матче со «Спартаком» многое доказали. Перед тем дерби они неудачно сыграли с «Уфой», но затем победили спартаковцев 2:0. Поэтому поражение от «Оренбурга» заставит их задуматься о своих ошибках, - приводит слова Сенникова «Евро-футбол.ру».
Напомним, что встреча пройдет 20 апреля в Москве на домашнем стадионе «Локомотива» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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