Дмитрий Сенников: Изначально фаворит – «Локомотив», но в ЦСКА молодые и непредсказуемые ребята Футбольный эксперт Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.

- Изначально фаворит – «Локомотив», потому что находится чуть выше в таблице, плюс будет иметь преимущество своего поля. Но у армейцев в команде молодые и непредсказуемые ребята, которые в матче со «Спартаком» многое доказали. Перед тем дерби они неудачно сыграли с «Уфой», но затем победили спартаковцев 2:0. Поэтому поражение от «Оренбурга» заставит их задуматься о своих ошибках, - приводит слова Сенникова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что встреча пройдет 20 апреля в Москве на домашнем стадионе «Локомотива» и начнется в 19:00 по московскому времени.