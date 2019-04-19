Ади Хюттер: «Айнтрахт» – самый непредсказуемый участник полуфиналов, но «Челси» будет фаворитом - Советский спорт
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19 апреля 2019 14:55ФутболЛипкин Антон

Ади Хюттер: «Айнтрахт» – самый непредсказуемый участник полуфиналов, но «Челси» будет фаворитом

«Айнтрахт» победил «Бенфику» и вышел в полуфинал Лиги Европы.

Главный тренер «Айнтрахта» Ади Хюттер подвел итоги ответного матча ¼ финала Лиги Европы с «Бенфикой» (2:0) и высказался о перспективах команды в полуфинале с «Челси».

«Путешествие продолжается, – приводит слова Хюттера официальный сайт клуба. – То, что сделала команда, – это потрясающе. Болельщики и атмосфера на стадионе помогли нам сделать этот европейский вечер незабываемым. Команда сыграла очень здорово. Получается, что мы выбили из турнира три команды из Лиги чемпионов. Я горжусь командой, игроки заслуживают оказаться там, где сейчас находятся.

Отдельно хочу остановиться на двух игроках: Симоне Фалетте и Анте Ребиче – они были лучшими на поле. Симон воплотил в себе все качества, которые нас отличают.

Мы впитали эмоции болельщиков, которые стали важным фактором во всей нашей кампании в Лиге Европы. Они наш 12-й игрок. Возможно, мы самый непредсказуемый участник полуфиналов. Но «Челси» будет фаворитом».

Напомним, голы в ворота «Бенфики» забили Филип Костич и Себастьян Роде. Таким образом, после поражения в первом матче в Лиссабоне (2:4) «Айнтрахту» удалось пройти дальше благодаря голам на чужом поле.

Следующим соперником немцев станет «Челси». Первый матч пройдет 2 мая во Франкфурте-на-Майне, ответный – 9 мая в Лондоне.

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