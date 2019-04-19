Ванда Нара: Икарди будет в «Интере» в следующем году

Ванда Нара сообщила, что Мауро Икарди останется в «Интере» на следующий сезон.
«Мауро продолжает забивать и двигаться вперед. Сейчас он более безмятежен и обнимает всех, хотя у него всегда и со всеми были прекрасные отношения. Мы будем в «Интере» и в следующем году», - приводит слова Нары Calciomercato.com.
Напомним, Икарди 4 апреля впервые сыграл за «ИНтер» с 9 февраля. В феврале клуб лишил его капитанской повязки, после чего в знак протеста форвард отказался выходить на матч Лиги Европы с «Рапидом». Позднее он не играл из-за травмы колена.
В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец забил 16 мячей и отдал пять голевых передач в 31 матче за «Интер».
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