Ванда Нара: Икарди будет в «Интере» в следующем году Жена и агент аргентинского футболиста рассказала о будущем супруга.

Ванда Нара сообщила, что Мауро Икарди останется в «Интере» на следующий сезон.

«Мауро продолжает забивать и двигаться вперед. Сейчас он более безмятежен и обнимает всех, хотя у него всегда и со всеми были прекрасные отношения. Мы будем в «Интере» и в следующем году», - приводит слова Нары Calciomercato.com.

Напомним, Икарди 4 апреля впервые сыграл за «ИНтер» с 9 февраля. В феврале клуб лишил его капитанской повязки, после чего в знак протеста форвард отказался выходить на матч Лиги Европы с «Рапидом». Позднее он не играл из-за травмы колена.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец забил 16 мячей и отдал пять голевых передач в 31 матче за «Интер».