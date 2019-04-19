Максим Калиниченко: «Зенит» ожидает не самый приятный выезд в Краснодар

- Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то сделает большой шаг к чемпионству, если нет, то отрыв будет всего три очка от конкурентов и интрига возродится.
«Краснодар» - неудобный соперник для «Зенита», он постарается перевести игру на чужую половину поля, а питерцы там испытывают проблемы. Мусаев не раз и не два показывал, что он тактически хорошо готовится к любому сопернику, так что «Зенит» ожидает не самый приятный выезд в Краснодар. На мой взгляд, больше в этой встрече попахивает ничьей, хоть и результативной, - сказал Калиниченко в эфире телеканала «Матч ТВ».
Добавим, что матч «Краснодар» - «Зенит» состоится в субботу, 20 апреля. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 21:00 по московскому времени.
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