Максим Калиниченко: «Зенит» ожидает не самый приятный выезд в Краснодар - Советский спорт
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19 апреля 2019 19:31Футбол

Максим Калиниченко: «Зенит» ожидает не самый приятный выезд в Краснодар

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Зенитом».

- Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то сделает большой шаг к чемпионству, если нет, то отрыв будет всего три очка от конкурентов и интрига возродится.

«Краснодар» - неудобный соперник для «Зенита», он постарается перевести игру на чужую половину поля, а питерцы там испытывают проблемы. Мусаев не раз и не два показывал, что он тактически хорошо готовится к любому сопернику, так что «Зенит» ожидает не самый приятный выезд в Краснодар. На мой взгляд, больше в этой встрече попахивает ничьей, хоть и результативной, - сказал Калиниченко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что матч «Краснодар» - «Зенит» состоится в субботу, 20 апреля. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 21:00 по московскому времени.

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