Радамель Фалькао: Я хорошо себя чувствую и готов к игре на самом высоком уровне Нападающий «Монако» Радамель Фалькао – о предстоящем матче 33-го тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен».

- «ПСЖ» — великая команда с сильными игроками. В наших силах показать себя с лучшей стороны.

Возвращение Неймара? Нужно понимать, что это игрок мирового уровня, который своей игрой привносит красочности в происходящее на поле. Но в то же время, нам нужно сосредоточиться на себе и своей игре.

Я хорошо себя чувствую и готов к игре на самом высоком уровне. Я хочу биться за свою команду в каждом матче, чтобы помочь ей. Не стоит забывать, что нам еще не удалось окончательно сохранить свое место в Лиге 1. Об этом нужно помнить всем, ведь в футболе события развиваются очень стремительно. Нужно выкладываться на 100% каждый день, - цитирует Фалькао пресс-служба «Монако».

Добавим, что встреча состоится 21 апреля в Париже.