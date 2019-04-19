Радамель Фалькао: Я хорошо себя чувствую и готов к игре на самом высоком уровне

- «ПСЖ» — великая команда с сильными игроками. В наших силах показать себя с лучшей стороны.
Возвращение Неймара? Нужно понимать, что это игрок мирового уровня, который своей игрой привносит красочности в происходящее на поле. Но в то же время, нам нужно сосредоточиться на себе и своей игре.
Я хорошо себя чувствую и готов к игре на самом высоком уровне. Я хочу биться за свою команду в каждом матче, чтобы помочь ей. Не стоит забывать, что нам еще не удалось окончательно сохранить свое место в Лиге 1. Об этом нужно помнить всем, ведь в футболе события развиваются очень стремительно. Нужно выкладываться на 100% каждый день, - цитирует Фалькао пресс-служба «Монако».
Добавим, что встреча состоится 21 апреля в Париже.
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