Гаджи Гаджиев: Поражение «Анжи» нельзя считать закономерным, но и назвать победу «Ахмата» случайной тоже Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал поражение махачкалинского клуба от «Ахмата» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

- Поражение «Анжи» нельзя считать закономерным, но и назвать победу «Ахмата» случайной тоже нельзя. Закономерное поражение, это когда по созданным моментам есть большой перевес, а тут по моментам, плюс-минус, одно и то же, - рассказал Гаджиев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры «Анжи», имея в активе 19 очков, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре махачкалинская команда на выезде сыграет против ЦСКА.