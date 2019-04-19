Гаджи Гаджиев: Поражение «Анжи» нельзя считать закономерным, но и назвать победу «Ахмата» случайной тоже

- Поражение «Анжи» нельзя считать закономерным, но и назвать победу «Ахмата» случайной тоже нельзя. Закономерное поражение, это когда по созданным моментам есть большой перевес, а тут по моментам, плюс-минус, одно и то же, - рассказал Гаджиев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Добавим, что после этой игры «Анжи», имея в активе 19 очков, занимает 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре махачкалинская команда на выезде сыграет против ЦСКА.
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