«Лион» на своем поле переиграл «Анже» В чемпионате Франции проходит 33-й тур.

«Лион» в домашнем поле обыграл «Анже» со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Мемфис Депай (14-я минута) и Мартин Террьер (39). У «Анже» единственный гол был забит игроком «Лиона» Лукасом Тузаром в свои ворота.

После 33 туров «Лион» занимает третье место в турнирной таблице лиги 1, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 22 очка. «Анже» идет на 12-й позиции с 41 баллами.