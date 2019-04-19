«Лион» на своем поле переиграл «Анже»

«Лион» в домашнем поле обыграл «Анже» со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Мемфис Депай (14-я минута) и Мартин Террьер (39). У «Анже» единственный гол был забит игроком «Лиона» Лукасом Тузаром в свои ворота.
После 33 туров «Лион» занимает третье место в турнирной таблице лиги 1, отставая от лидирующего «ПСЖ» на 22 очка. «Анже» идет на 12-й позиции с 41 баллами.
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