«Алавес» упустил победу над «Вальядолидом» - Советский спорт
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20 апреля 2019 00:00ФутболСметанникова Дарья

«Алавес» упустил победу над «Вальядолидом»

В чемпионате Испании стартовал 33-й тур.

«Алавес» на своем поле принимал «Вальядолид». Матч закончился вничью 2:2.

У хозяев отличились Джон Гвидетти (4-я минута) и Хони (24). У гостей мячи забили Хоакин Фернандес (38) и Энес Унал (76), реализовавший пенальти.

«Алавес» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской примеры, имея в активе 46 очков. «Вальядолид идет на 17-й позиции с 32 баллами.

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