Маурисио Почеттино: «Манчестер Сити» не станет мстить нам за вылет из Лиги чемпионов «Тоттенхэм» выбил «Манчестер Сити» из розыгрыша Лиги чемпионов.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 35-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» не станет мстить нам за вылет из Лиги чемпионов. Они, как и мы, переключаются с европейского турнира на английскую Премьер-лигу. «Горожане» будут продолжать борьбу за грандиозный трофей — титул чемпионов Англии, и их главная задача на данный момент — выиграть АПЛ.

«Тоттенхэм», в свою очередь, должен приложить все усилия, чтобы закрепиться в четверке лучших команд чемпионата Англии до конца сезона. Такова наша задача, но это будет непросто. Ситуация осложняется тем, что некоторым нашим игрокам предстоит пройти обследование», - цитирует Почеттино Sky Sports.

Напомним, что «Тоттенхэм» в четвертьфинале Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал, где сыграет с «Аяксом».