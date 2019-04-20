Клопп не переживает из-за необходимости борьбы на два фронта Главный тренер «Ливерпуля» рассчитывает на победы в обоих турнирах.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в своем интервью отметил, что его команда не чувствует давления, несмотря на упорную борьбу сразу в двух турнирах — в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

— Мы до сих пор не чувствуем давления. Все, что мы видим — это новые возможности. «Ливерпуль» привык к трудностям и новым вызовам. Этот сезон получился достаточно насыщенным и позитивным, - сказал Клопп. - Впереди нас ждет интереснейший период с важными матчами. Мы наслаждаемся происходящим. Здорово, что мы ведем борьбу за победу сразу в двух турнирах. Это признак успеха. Теперь же речь идет о совмещении потенциала с настроем. Очевидно, что у «Ливерпуля» есть прекрасные игроки с характером мировых звезд. Мы стали командой, против которой сложно играть.

Мне часто напоминают, что когда я подписал трехлетний контракт с «Ливерпулем», то пообещал что-нибудь выиграть с командой. Этого еще не случилось. Послушайте, у нас с клубом прекрасные взаимоотношения. Обе стороны делают все возможное для того, чтобы «Ливерпуль» стал еще успешнее, — подытожил свой комментарий Клопп.

После 34 туров АПЛ «Ливерпуль» идет первым в турнирной таблице с 85 очками, а в полуфинале Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа встретится с «Барселоной».