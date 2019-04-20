Роман Зобнин: Думаю, я был бы интересен клубам из Англии или Германии - Советский спорт
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20 апреля 2019 10:49ФутболСметанникова Дарья

Роман Зобнин: Думаю, я был бы интересен клубам из Англии или Германии

В преддверии матча с «Енисеем» Роман Зобнин дал интервью клубной пресс-службе.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своей личной статистике, а также поразмышлял о будущем.

«Командная статистика важнее, я слежу за ней. Хотя могу поинтересоваться своими показателями после тренировки, ведь у нас существует специальная турнирная таблица. И хочется быть в ней выше!

Сам прекрасно справляюсь с оценкой своей игры. С 11 лет стал самостоятельным, ведь мои родственники — люди нефутбольные, поэтому всегда приходилось разбираться самому.

Чтобы добиваться результата, мы все должны быть объединены. Руководство, команда, болельщики. Необходимо, чтобы все «дышали одним воздухом» и стремились добиться поставленных целей.

Клубу из какого чемпионата был бы интересен Роман Зобнин? Думаю, клубам из Англии или Германии. В АПЛ и Бундеслиге футбол более силовой», - цитирует Зобнина пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за красно-белых 26 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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