Роман Зобнин: Думаю, я был бы интересен клубам из Англии или Германии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своей личной статистике, а также поразмышлял о будущем.
«Командная статистика важнее, я слежу за ней. Хотя могу поинтересоваться своими показателями после тренировки, ведь у нас существует специальная турнирная таблица. И хочется быть в ней выше!
Сам прекрасно справляюсь с оценкой своей игры. С 11 лет стал самостоятельным, ведь мои родственники — люди нефутбольные, поэтому всегда приходилось разбираться самому.
Чтобы добиваться результата, мы все должны быть объединены. Руководство, команда, болельщики. Необходимо, чтобы все «дышали одним воздухом» и стремились добиться поставленных целей.
Клубу из какого чемпионата был бы интересен Роман Зобнин? Думаю, клубам из Англии или Германии. В АПЛ и Бундеслиге футбол более силовой», - цитирует Зобнина пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за красно-белых 26 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
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