«Рома» проучила фаната, который сказал, что забьет также, как Ундер (видео)

«Рома» решила проучить болельщика Марко Николаи, который в комментариях к голу полузащитника Дженгиза Ундера в ворота «Пармы» написал, что даже он забил бы такой мяч.

Как сообщает «Газета.Ru», фаната доставили на стадион «Олимпико», где воссоздали момент взятия ворот Ундером. В трех попытках Марко Николаи не смог отправить мяч в ворота.

После этого болельщик сказал, что не будет разбрасываться такими заявлениями.

Imagine saying, ‘Even I could have scored that goal’ and getting brought to the Olimpico to prove it!



But that’s exactly what happened to Marco, thanks to @HyundaiEurope! 🙈

#ForTheFans

pic.twitter.com/nCEEqpI6nO