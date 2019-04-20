«Рома» проучила фаната, который сказал, что забьет также, как Ундер (видео) - Советский спорт
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20 апреля 2019 12:30ФутболСметанникова Дарья

«Рома» проучила фаната, который сказал, что забьет также, как Ундер (видео)

Болельщик «Ромы» Марко Николаи поучаствовал в уникальной акции римской команды.

«Рома» решила проучить болельщика Марко Николаи, который в комментариях к голу полузащитника Дженгиза Ундера в ворота «Пармы» написал, что даже он забил бы такой мяч.

Как сообщает «Газета.Ru», фаната доставили на стадион «Олимпико», где воссоздали момент взятия ворот Ундером. В трех попытках Марко Николаи не смог отправить мяч в ворота.

После этого болельщик сказал, что не будет разбрасываться такими заявлениями.

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