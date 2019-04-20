Дмитрий Скопинцев: Игнатьев расстроился, узнав мой оклад? Такое обсуждать несерьезно

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев рассказал об отношениях с товарищем по команде Иваном Игнатьевым.
Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Игнатьев отказался продлевать контракт с «Краснодаром» после того, как узнал, сколько получает Скопинцев.
«Ваня Игнатьев — топ-пацан. Он меня первый в инстаграме поприветствовал, когда о трансфере объявили, – было приятно. А общаться с Игнатьевым об этой истории… Зачем мне про этот бред спрашивать? С такого только смеяться можно, такое обсуждать несерьезно», - цитирует Скопинцева «Чемпионат».
Напомним, Скопинцев перешел в «Краснодар» из «Ростова» в зимнее трансферное окно. В шести матчах за «быков» 22-летний футболист забил один мяч.
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