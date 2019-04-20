Дмитрий Скопинцев: Игнатьев расстроился, узнав мой оклад? Такое обсуждать несерьезно 27 марта молодой нападающий подписал с «Краснодаром» новый контракт.

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев рассказал об отношениях с товарищем по команде Иваном Игнатьевым.

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Игнатьев отказался продлевать контракт с «Краснодаром» после того, как узнал, сколько получает Скопинцев.

«Ваня Игнатьев — топ-пацан. Он меня первый в инстаграме поприветствовал, когда о трансфере объявили, – было приятно. А общаться с Игнатьевым об этой истории… Зачем мне про этот бред спрашивать? С такого только смеяться можно, такое обсуждать несерьезно», - цитирует Скопинцева «Чемпионат».

Напомним, Скопинцев перешел в «Краснодар» из «Ростова» в зимнее трансферное окно. В шести матчах за «быков» 22-летний футболист забил один мяч.