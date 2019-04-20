Манджукич в нынешнем сезоне больше не сыграет за «Ювентус»

У хорвата диагностирована травма подколенного сухожилия.
«У Манджукича достаточно серьезная травма, вряд ли он сыграет в этом сезоне. Дибала выбыл на срок до трех недель», — сказал Аллегри на пресс-конференции в преддверии матча с «Фиорентиной».
Матч «Ювентус» — «Фиорентина» в рамках 33-го тура чемпионата Италии пройдет 20 апреля и начнется в 19:00 мск.
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