Манджукич в нынешнем сезоне больше не сыграет за «Ювентус» - Советский спорт
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20 апреля 2019 14:53ФутболСпирин Дмитрий

Манджукич в нынешнем сезоне больше не сыграет за «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри исключил появление на поле в нынешнем сезоне нападающего команды Марио Манджукича.

У хорвата диагностирована травма подколенного сухожилия.

«У Манджукича достаточно серьезная травма, вряд ли он сыграет в этом сезоне. Дибала выбыл на срок до трех недель», — сказал Аллегри на пресс-конференции в преддверии матча с «Фиорентиной».

Матч «Ювентус» — «Фиорентина» в рамках 33-го тура чемпионата Италии пройдет 20 апреля и начнется в 19:00 мск.

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