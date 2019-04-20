«Парма» сыграла вничью с «Миланом» - Советский спорт
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20 апреля 2019 16:08Футбол

«Парма» сыграла вничью с «Миланом»

Футболисты «Пармы» и «Милана» сыграли вничью в матче 33-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Парме в субботу, завершилась вничью со счетом 1:1. На гол Самуэля Кастильехо на 69-й минуте у «Милана» хозяева поля ответили точным ударом со штрафного экс-защитника санкт-петербургского «Зенита» Бруну Алвеша на 87-й.

«Милан» занимает четвертое место в серии A, имея в активе 56 очков. «Парма» с 36 баллами располагается на 13-й позиции.

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