«Парма» сыграла вничью с «Миланом»

Встреча, прошедшая в Парме в субботу, завершилась вничью со счетом 1:1. На гол Самуэля Кастильехо на 69-й минуте у «Милана» хозяева поля ответили точным ударом со штрафного экс-защитника санкт-петербургского «Зенита» Бруну Алвеша на 87-й.
«Милан» занимает четвертое место в серии A, имея в активе 56 очков. «Парма» с 36 баллами располагается на 13-й позиции.
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