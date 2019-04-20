Главный тренер «Спартака» обратился к болельщикам Олег Кононов сделал это во время праздничного мероприятия, посвященного 97-летию клуба.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов обратился к болельщикам во время праздничного мероприятия, организованного на стадионе «Открытие Арена» к 97-летию клуба.

- «Спартак» — самый титулованный и популярный клуб в России. Недаром это народная команда. Единство и вера — то, что нам всем сейчас нужно. Приходите на наши матчи, на ближайшую игру. Мы отдадим все силы и сделаем все, чтобы победить за вас, за клуб», — сказал Кононов.

В воскресенье, 21 апреля, «Спартак» примет на своем поле «Енисей» в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.