Ведран Чорлука: Финал чемпионата мира со сборной важнее чемпионства «Локомотива» и моей свадьбы Хорватский защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука признался, что участие в финале чемпионата мира для него важнее чемпионства с клубом и даже собственной свадьбы.

«Чемпионство с «Локо», финал чемпионата мира со сборной Хорватии, свадьба. Определенно, это был лучший год в моей жизни. Началось все именно с чемпионства «Локомотива», которого ждали 14 лет. Из них шесть лет ждал его я. Был момент, когда сказал, что не уйду из клуба, пока не стану чемпионом.

Потом ЧМ-2018, рассказывая про который сложно подбирать слова. Лучший результат в истории Хорватии. И быть частью этой команды на чемпионате мира, который к тому же в России… Не представляете, насколько это особенный момент. А после этого свадьба, да. Но свадьба — это свадьба. Она ничего не изменила, ха-ха.

Самое важное из этого списка? Ох. Все три события очень важны, но выберу чемпионат мира. Я знаю, сколько людей в Хорватии переживало за нас. Знаю, сколько игроки сборной оставили сил и эмоций на этом турнире, сколько вложили труда. У Хорватии было много неудачных моментов в прошлом, а сейчас нам все вернулось.

Возможен ли еще один такой эмоциональный год в моей жизни? Конечно, я бы хотел, чтобы такое повторилось! Возможно, если я стану тренером, будет шанс вновь испытать что-то подобное. Или если «Локомотив» выиграет разом и чемпионат, и Кубок России, и Лигу чемпионов», — цитирует Чорлуку официальный сайт клуба.



Напомним, в финале чемпионата мира сборная Хорватии уступила французам со счетом 2:4.