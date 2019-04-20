Гол Панченко принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов» - Советский спорт
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20 апреля 2019 18:23Футбол

Гол Панченко принес «Динамо» победу над «Крыльями Советов»

Футболисты «Динамо» обыграли «Крылья Советов» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба. В составе бело-голубых голом на 67-й минуте игры отметился Кирилл Панченко.

После этой победы «Динамо», набрав 28 очков, поднялось на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», имея в активе 27 баллов, опустились на 12-ю строчку в чемпионате.

В следующем туре «Динамо» 24 апреля в гостях сыграет против «Зенита», а «Крылья Советов» днем позже на своем поле встретятся с «Уралом».

Чемпионат России
24-й тур

«Динамо» - «Крылья Советов» - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Панченко (67).

«Динамо»: Шунин, Шуньич, Козлов, Евгеньев, Морозов, Мигел Кардозу, Тетте (Рыков, 80), Жоаозиньо, Юсупов (Соу, 78), Марков, Луценко (Панченко, 59).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Самарджич, Рохель, Шишкин, Рабиу (Антон, 78), Зиньковский, Ананидзе (Ткачук, 75), Тимофеев, Канунников, Шейдаев (Корниленко, 68).

Предупреждения: Юсупов (17), Тетте (21), Рабиу (35), Панченко (90).

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