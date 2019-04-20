«Бавария» обыграла «Вердер» благодаря голу Зюле

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекорд В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.

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Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 24-го тура РПЛ Когда и где можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.