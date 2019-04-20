«Бавария» обыграла «Вердер» благодаря голу Зюле - Советский спорт
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20 апреля 2019 18:23ФутболСпирин Дмитрий

«Бавария» обыграла «Вердер» благодаря голу Зюле

"Бавария" переиграла "Вердер" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии (1:0).

Единственный гол на 75-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил центральный защитник Никлас Зюле.

С 58-й минуты гости играли в меньшинстве: был удален Милош Велькович, получивший вторую желтую карточку.

"Бавария" упрочила свое лидерство в чемпионате Германии: команда Нико Ковача на 4 очка опережает дортмундскую "Боруссию". "Вердер" идет на седьмом месте.

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