«Бавария» обыграла «Вердер» благодаря голу Зюле

Единственный гол на 75-й минуте ударом из-за пределов штрафной забил центральный защитник Никлас Зюле.
С 58-й минуты гости играли в меньшинстве: был удален Милош Велькович, получивший вторую желтую карточку.
"Бавария" упрочила свое лидерство в чемпионате Германии: команда Нико Ковача на 4 очка опережает дортмундскую "Боруссию". "Вердер" идет на седьмом месте.
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Пента-трик Эмери «Спартаку» на день рождения. Вот это рекорд!Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери пятый раз в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы. 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