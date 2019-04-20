«Атлетико» вырвал победу у «Эйбара» - Советский спорт
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20 апреля 2019 19:24ФутболСпирин Дмитрий

«Атлетико» вырвал победу у «Эйбара»

«Атлетико» обыграл «Эйбар» в выездном матче 33-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на счету Тома Лемара.

«Атлетико» идет на втором месте в таблице Ла Лиги. На счету мадридского клуба 68 очков после 33 игр. Команда Диего Симеоне опережает идущий третьим «Реал» на 7 очков и уступает лидирующей «Барселоне» 6 очков. «Эйбар» идет на 13-м месте.

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