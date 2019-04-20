«Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке» - Советский спорт
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20 апреля 2019 23:20Футбол

«Хоффенхайм» в гостях разгромил «Шальке»

Футболисты «Хоффенхайма» одержали победу над «Шальке» в выездном матче 30-го тура чемпионата Германии со счетом 5:1.

В составе гостей голами отметились Исак Бельфодиль (25-я и 80-я минуты), Андрей Крамарич (45), Адам Салаи (65) и Надим Амири (73). У хозяев поля отличились Даниэль Калиджиури (60, пен.) и Гвидо Бургшталлер (90).

После этой игры «Хоффенхайм» набрал 50 очков и поднялся а шестую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Шальке», имея в активе 27 баллов, занимает 15-е место.

В следующем туре «Шальке» в гостях сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Хоффенхайм» на своем поле встретится с «Вольфсбург».

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