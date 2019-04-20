Сергей Семак: Это была красивая игра, и я рад, что «Зенит» смог победить Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в выездном матче 24-го тура чемпионата России против «Краснодара» со счетом 3:2.

— Очень хорошо начали, создали много моментов в начале, но не смогли забить. После забитого мяча стали играть хуже, пропустили не совсем обязательный ответный гол. В дальнейшем обе команды много атаковали. Мы забили и второй, и казалось, что сумасшедший удар Перейры мог свести матч к ничьей, но концовка показала, что мы хотели победить больше. После пропущенного гола пошли вперед, атаковали и смогли вырвать победу в напряженном и драматичном поединке с огромным количеством моментов. Думаю, это была красивая игра, и я рад, что мы смогли победить.

— Сегодня «Зенит» сыграл лучший матч в сезоне?

— Что касается атаки, то создали огромное количество моментов. А в обороне нужно сказать и об индивидуальном мастерстве футболистов «Краснодар». Игра была довольно открытой, футболисты друг другу противостояли быстрые, техничные. И у нас были уж очень острые моменты, мяч иногда каким-то чудом не залетал в ворота. Я доволен игрой нашей команды в атаке. Что касается обороны, то мы знаем наши проблемы. Нам непросто сегодня пришлось. Где-то действовали лучше, где-то хуже, где-то здорово сыграл «Краснодар». Это футбол, невозможно обезопасить себя от пропущенных мячей и острых моментов у своих ворот.

— Сейчас ваша команда радовалась так, как будто выиграла чемпионат России. Как вы оцениваете эту победу с точки зрения раскладов в турнирной таблице?

— О раскладах — играть еще долго. А радость была продиктована не самой победой, а тем, насколько сложно пришлось в концовке. Вроде бы играли, создавали, забили, пропустили и снова забили. Благодаря характеру и силе воли. Хотели победить, а не просто отстоять ничью. Мы и замены делали, чтобы играть активнее. Так что победили заслуженно. Эмоции были связаны с ходом игры. Такой драматичной, интересной, с обилием моментов. И забить на последних минутах... Поэтому и радовались. Это та победа, которая приносит эмоции. Вне зависимости от отрыва в таблице или чего-то еще.

— Сегодня «Зенит» продемонстрировал результативную эмоциональную игру. Насколько модель, которую сейчас использует команда, близка к тому, что вы хотели бы видеть?

— Я уже много раз говорил, что у нас есть много хороших игроков, и моя задача — создать команду, используя их лучшие качества, встроить их в тот лимит, который есть. А что я хочу — сейчас это неважно. Стоит задача, есть игроки, и мы все должны работать, чтобы профессионально выполнять свои обязанности. Несмотря на проблемы, забивая много, пропуская много, мы стремимся играть в атакующий футбол, забивать больше. Если наша команда забивает не меньше «Краснодара», значит, наша работа не проходит зря. Ребята молодцы, трудятся. А что я хочу — будем смотреть в дальнейшем, если такая возможность будет.

— Сравните эмоции сегодня и после 8:1 с минским «Динамо»?

— Думаю, с Минском эмоций было гораздо больше. Там произошло что-то фантастическое, смогли забить много мячей, хотя и пропустили в дополнительное. Там было столько событий, что эта игра запомнится надолго. Сегодня тоже были эмоции, но значение победы в игре с Минском было выше. Не выиграли бы — вылетели, выиграли бы — прошили дальше. Игра складывалась по невероятному сценарию, там было абсолютно все, так что эмоции были сильнее. Сейчас же играть еще 6 туров, мы еще ничего не выиграли. Но надо уметь радоваться победам. Сегодня мы заслужили. Вне зависимости от таблицы. Так что сегодня мы радуемся не тому, что мы на первом месте, а тому, что победили хорошую команду в гостях в очень открытой и яркой игре, - передает слова Семака официальный сайт «Зенита».

Добавим, что после этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись за шесть туров до конца чемпионата от идущего вторым «Локомотива» на восемь баллов.

В следующем туре команда Сергея Семака на своем поле сыграет против «Динамо».