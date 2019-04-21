Михаил Боярский: Драматургия в матче «Краснодар» - «Зенит» просто шекспировская! Известный актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился впечатлениями матча 24-го тура чемпионата России между командой из Санкт-Петербурга и «Краснодаром» (3:2).

- Я ничего подобного давно не видел. Обе команды были просто невероятные. Драматургия в матче просто шекспировская! Отдаю должное «Краснодару», но «Зенит» оказался более профессиональной командой. Голы Перейры, Ракицкого, Дзюбы, который потрясающе играл — это просто праздник! Мы увидели по-настоящему европейский футбол.

Тяжело выбрать того, кто играл хуже или лучше, все играли на высоком уровне. Вратари вытаскивали все, что можно. Когда наступило 2:2, я так переживал - валидольный матч вышел, конечно. И какой Дзюба гол забил потрясающий - такое только в театре бывает! Этот матч еще надолго нам всем запомнится, - приводит слова Боярского Sport24.ru.

Добавим, что после этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись за шесть туров до конца чемпионата от идущего вторым «Локомотива» на восемь баллов.

В следующем туре команда Сергея Семака на своем поле сыграет против «Динамо».