Клаудио Маркизио: «Зенит» подарил мне больше, чем друзей (фото) - Советский спорт
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21 апреля 2019 08:28ФутболСметанникова Дарья

Клаудио Маркизио: «Зенит» подарил мне больше, чем друзей (фото)

«Зенит» накануне вырвал победу у «Краснодара» (3:2) в матче 24-го тура российской премьер-лиги.

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио опубликовал трогательный пост после победы в Краснодаре.

«В такой особенный момент улыбка, которую могут дать вам ваши товарищи по команде, является чем-то особенным. Это тоже красота футбола. Давай, «Зенит»! Футбол всегда дарил мне друзей, которые помогли мне в нужный момент. «Зенит» подарил мне больше, чем друзей. Спасибо», - написал итальянец в инстаграме.

После этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имея в активе 42 балла, занимает третью строчку.

В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Динамо».

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