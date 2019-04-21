«Штутгарт» уволил главного тренера Вайнцирля - Советский спорт
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21 апреля 2019 09:09ФутболСметанникова Дарья

«Штутгарт» уволил главного тренера Вайнцирля

Маркус Вайнцирль покинул пост главного тренера «Штутгарта», сообщает пресс-служба клуба.

Накануне «Штутгарт» потерпел разгромное поражение от «Аугсбурга» (0:6) в матче 30-го тура чемпионата Германии. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Нико Виллиг, который ранее тренировал юниорскую команду.

Вайнцирль возглавил клуб в октябре 2018 года. За это время «Штутгарт» провел 23 матча, в которых одержал пять побед и четыре раза сыграл вничью.

После 30 туров бундеслиги «Штутгарт» занимает 18-е место в турнирной таблице.

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