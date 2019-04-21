«Штутгарт» уволил главного тренера Вайнцирля

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

Дмитрий Тарасов: Есть неудовлетворение результатом После матча «Локомотив» – ЦСКА (1:1) своими впечатлениями об игре поделились Дмитрий Тарасов, Иван Обляков и Федор Чалов.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса

Александр Крылов: Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его! Председатель совета директоров «Авангарда» – о финале, будущем Ильи Михеева и связи с Омском.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Александр Максименко: После матча с «Ростовом» Кононов говорил на повышенных тонах После открытой тренировки вратарь «Спартака» рассказал, как его команда готовится к встрече с «Енисеем», отметив, что красно-белые постараются забить как можно больше мячей в этом матче.

«Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»? Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита и не очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО) Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ.

Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-офф Кубок Гагарина-2019 получился очень ярким. Мы назвали его главных героев.