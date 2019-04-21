«Штутгарт» уволил главного тренера Вайнцирля

Накануне «Штутгарт» потерпел разгромное поражение от «Аугсбурга» (0:6) в матче 30-го тура чемпионата Германии. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Нико Виллиг, который ранее тренировал юниорскую команду.
Вайнцирль возглавил клуб в октябре 2018 года. За это время «Штутгарт» провел 23 матча, в которых одержал пять побед и четыре раза сыграл вничью.
После 30 туров бундеслиги «Штутгарт» занимает 18-е место в турнирной таблице.
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Дмитрий Тарасов: Есть неудовлетворение результатомПосле матча «Локомотив» – ЦСКА (1:1) своими впечатлениями об игре поделились Дмитрий Тарасов, Иван Обляков и Федор Чалов. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Не лечь на дно в Биле. Россия сыграет с Швейцарией в обновленном Кубке Дэвиса Александр Крылов: Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его!Председатель совета директоров «Авангарда» – о финале, будущем Ильи Михеева и связи с Омском. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Александр Максименко: После матча с «Ростовом» Кононов говорил на повышенных тонахПосле открытой тренировки вратарь «Спартака» рассказал, как его команда готовится к встрече с «Енисеем», отметив, что красно-белые постараются забить как можно больше мячей в этом матче. «Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»?Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита и не очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф.
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО)Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ. Умница Метсола и гений Хартли. Главные герои плей-оффКубок Гагарина-2019 получился очень ярким. Мы назвали его главных героев. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Владимир Быстров: Я – за интригу. Поэтому «Краснодар» должен победитьБывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» считает предстоящий матч команд определяющим на данном этапе. «С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбитГлавный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. «Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Дзюба забил два в Краснодаре! Видео всех голов 24-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 24-го тура чемпионата России. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Овечкин снова сразил всех! А«Вашингтон» разгромил «Каролину»«Я не могу поверить: канадец испугался русского!» – так орал ошарашенный американский телекомментатор, после того как Овечкин сделал третий гол «Вашингтона». Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотелиИзвестный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает. Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Победа «Зенита» в Краснодаре. Что скрывалось под телеэфирной истерикойЮрий Цыбанев размышляет, почему именно здесь и сейчас Сергей Семак впервые разыграл гамбит. Гнилой поступок! Макгрегор ошарашил весь мир, оскорбив жену НурмагомедоваРазгорается большой скандал. Кажется, Макгрегор перешел все грани. Мусульмане всего мира готовы его растерзать. Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ. Тарасенко вышел в следующий раунд, Радулов забил два гола «Нэшвиллу»«Даллас» вышел вперед в серии с «Нэшвиллом», а «Сент-Луис» не оставил шансов «Виннипегу».