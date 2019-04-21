Жамалетдинов забил дебютный гол за «Лех» (видео) Нападающий ЦСКА выступает на правах аренды за польский «Лех».

В матче 31-го тура высшей лиги чемпионата Польши «Лех» играл с «Ягеллонией» (3:3).

Тимур Жамалетдинов вышел на замену после перерыва и забил на 78-й минуте, сравняв счет. Для 21-летнего россиянина это первый гол в составе «Леха».

Напомним, что Жамалетдинов перешел в «Лех» на правах аренды в январе 2019 года. За это время форвард провел шесть матчей за польскую команду.

Момент гола с 4:29.