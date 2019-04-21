Боккетти не поможет «Спартаку» в матче с «Енисеем» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 апреля 2019 09:33ФутболСметанникова Дарья

Боккетти не поможет «Спартаку» в матче с «Енисеем»

Сегодня «Спартак» на домашней арене примет «Енисей» в рамках 24-го тура российской премьер-лиги.

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти не сыграет против «Енисея». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Боккетти пропустит матч с «Енисеем» из-за травмы», - цитирует источник «Р-Спорт».

Итальянский защитник в нынешнем сезоне провел 14 матчей за красно-белых, но результативными действиями не отметился.

Матч «Спартак» - «Енисей» состоится сегодня, 21 апреля, в 19:00 мск.

20/04 22:15Футбол
Дмитрий Тарасов: Есть неудовлетворение результатомПосле матча «Локомотив» – ЦСКА (1:1) своими впечатлениями об игре поделились Дмитрий Тарасов, Иван Обляков и Федор Чалов.
20/04 02:00Хоккей
Александр Крылов: Если бы мы взяли Кубок с кондачка, то деклассировали бы его!Председатель совета директоров «Авангарда» – о финале, будущем Ильи Михеева и связи с Омском.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
15/04 00:45ММА
Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
20/04 16:45Футбол
У «Тоттенхэма» села батарейка. «Манчестер Сити» победил и вновь возглавил таблицу АПЛБодрый матч на «Этихаде», гол 18-летнего воспитанника, возвращение Зинченко и много другого огня.
21/04 09:00Футбол
Победа «Зенита» в Краснодаре. Что скрывалось под телеэфирной истерикойЮрий Цыбанев размышляет, почему именно здесь и сейчас Сергей Семак впервые разыграл гамбит.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
20/04 12:00Хоккей
Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО)Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ.
20/04 15:00Футбол
Владимир Быстров: Я – за интригу. Поэтому «Краснодар» должен победитьБывший полузащитник «Зенита» и «Краснодара» считает предстоящий матч команд определяющим на данном этапе.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/04 21:15Футбол
«Зенит» и «Краснодар», кайфуйте: «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничьюМощное дерби в Черкизове: голы, пиротехника, сломанный нос и многое другое.
21/04 08:37Хоккей
Тарасенко вышел в следующий раунд, Радулов забил два гола «Нэшвиллу»«Даллас» вышел вперед в серии с «Нэшвиллом», а «Сент-Луис» не оставил шансов «Виннипегу».
20/04 07:58Хоккей
Как ЦСКА отметил победу в Кубке Гагарина. И что еще произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы рассказываем обо всем, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне поздно вечером.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
11/04 13:00Фигурное катание
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.
18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
20/04 09:30Хоккей
Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде«Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Новости
09:25 Футбол Жамалетдинов забил дебютный гол за «Лех» (видео)
09:20 Футбол Массимилиано Аллегри: «Ювентус» в следующем году должен играть с ментальным спокойствием
09:15 Хоккей Восьмилетний болельщик «Каролины» вызвал Овечкина на бой (фото)
09:09 Футбол «Штутгарт» уволил главного тренера Вайнцирля
09:05 Бокс Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив Хана
08:59 Баскетбол 33 очка Хардена помогли «Хьюстону» снова обыграть «Юту»
08:51 Хоккей Форвард «Вашингтона» Оши сломал ключицу
08:43 Футбол Александр Бубнов: Через матчи РПЛ «Зенит» отточил свой футбол
08:28 Футбол Клаудио Маркизио: «Зенит» подарил мне больше, чем друзей (фото)
08:15 Хоккей Радулов – третья звезда дня в плей-офф НХЛ
08:00 ММА Алистар Оверим: Я все так же хочу встретиться с Волковым
07:47 Лыжный спорт Сергей Устюгов сделал предложение партнерше по команде
07:32 Баскетбол «Милуоки» в гостях обыграл «Детройт» в третьем матче серии
07:10 Хоккей Овечкин обогнал Малкина по количеству голов в истории Кубка Стэнли (видео)
06:42 Футбол Головин попал в заявку «Монако» на матч с «ПСЖ»
06:32 Хоккей «Вашингтон» разгромил «Каролину» и повел в серии. У Овечкина три очка (видео)
06:18 Хоккей «Сент-Луис» вышел во второй раунд Кубка Стэнли благодаря хет-трику Шварца
02:00 Хоккей Радулов признан первой звездой матча «Нэшвилл» - «Даллас»
01:47 Футбол Дмитрий Хохлов: Качество игры в матче с «Крыльями Советов» оставляло желать лучшего
01:28 Футбол Бранислав Иванович: «Зенит» показал, что может играть в классный футбол
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика