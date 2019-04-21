Боккетти не поможет «Спартаку» в матче с «Енисеем»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти не сыграет против «Енисея». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Боккетти пропустит матч с «Енисеем» из-за травмы», - цитирует источник «Р-Спорт».
Итальянский защитник в нынешнем сезоне провел 14 матчей за красно-белых, но результативными действиями не отметился.
Матч «Спартак» - «Енисей» состоится сегодня, 21 апреля, в 19:00 мск.
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