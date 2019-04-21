Артуро Видаль: Буду использовать свои шансы до конца сезона

Артуро Видаль поделился настроем перед окончанием сезона.
«Я стараюсь полностью выкладываться в каждом матче. Буду использовать все свои шансы до конца сезона, чтобы внести свой вклад в достижении целей командой. Осталось набрать еще шесть очков и мы станем чемпионами. Задача непростая, надо сосредоточиться на ней», - приводит слова Видаля Marca.
На счету 31-летнего чилийца в нынешнем сезоне два гола и пять результативных передач в 45 матчах за каталонский клуб.
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