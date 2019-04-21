Эрнесто Вальверде: Все говорят, что «Барселона» уж чемпион, но это не так - Советский спорт
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21 апреля 2019 10:19ФутболСметанникова Дарья

Эрнесто Вальверде: Все говорят, что «Барселона» уж чемпион, но это не так

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Реалом Сосьедадом» (21) в домашнем матче 33-го тура испанской примеры.

«Очень важный матч. Нам нужно набрать девять очков, чтобы выиграть Примеру, но это непросто. Понимаю, все говорят, что мы уже чемпионы, но это не так. Нам нужно одержать победу в следующей игре, а затем в остальных. Ничего еще не закончено. Пока не будет сыгран последний матч, ничего не решено», - цитирует Вальверде Marca.

«Барселона» опережает «Атлетико», идущим вторым, на девять очков. Обеим командам осталось провести еще по пять матчей.

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