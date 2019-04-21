Виктор Васин: ЦСКА недоволен качеством игры «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.

Защитник ЦСКА подвел итог матча с «Локомотивом», а также рассказал о своем состоянии после травмы.

«Мы недовольны качеством игры. Надо прибавлять. Все, что могу сказать по игре. Я последние две недели тренируюсь в общей группе. Наверное, форма неоптимальная, но 45 минут отыграть хватает. Для меня сегодня не было разницы, с кем играть.

У нас цели каждую игру брать три очка, тем более что очень плотная борьба за медали. Будем стараться выигрывать каждую следующую игру.

Хочу сказать спасибо всему медштабу ЦСКА, близким, которым много терпения понадобилось, чтобы терпеть меня все это время. Был непростой период, но сейчас, слава богу, все позади уже.

Болельщикам огромное спасибо. Мы играли как будто дома. Думаю, большинство за нас было. Им большое спасибо», - сказала Васин в интервью клубной пресс-службе.

После этой игры «Локомотив», набрав 43 очка, располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 41 балл, занимает четвертое место.