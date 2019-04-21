Сергей Герасимец: «Зенит» снял все вопросы и по поводу заслуженности чемпионства

Футбольный эксперт Сергей Герасимец прокомментировал итог матча в Краснодаре.
«Этот матч превзошел ожидания всех болельщиков. Футбол получился яркий и эмоциональный. После этого матча «Зенит» снял все вопросы и по поводу заслуженности чемпионства, и качества игры. На поле было видно, что в чемпионате России ему нет равных. Победа была одержана абсолютно по делу, команда создала массу голевых моментов. Хотя и «Краснодар» моментами выглядел неплохо, не отказался от своего стиля, тоже создавал моменты, но в игровом плане значительно уступал гостям.
Ни в коем случае не было грубости, потому что не было умысла в действиях футболистов. Они сражались за результат, поэтому игра получилась такой яркой. А стычки в футболе бывают часто, когда идет большой накал страстей. Но эта стычка не перешла грань дозволенного – немного потолкались и разошлись. Надо отдать должное судье Карасеву, который не испортил игру и не повлиял на результат», - цитирует Герасимца «Евро-футбол».
После этой игры «Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», имея в активе 42 балла, занимает третью строчку.
В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Динамо».
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