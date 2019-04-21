Источник: Анри станет главным тренером «Нью-Йорк Ред Буллз» на следующей неделе

Как сообщает Sky Sports, руководство клуба MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» решило назначить Тьерри Анри новым главным тренером команды.
Напомним, первым опытом работы Анри главным тренером стало руководство командой «Монако», который он возглавил в октябре 2018 года. Спустя три месяца француз был уволен из команды.
«Нью-Йорк» был последним клубом Анри в профессиональной карьере. В нынешнем сезоне «Ред Буллз» одержал всего одну победу в семи матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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