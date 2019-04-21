«Ювентус» не собирается отпускать Дибалу Об этом заявил спортивный директор «Старой Синьоры».

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Ювентус» Фабио Паратичи высказался о будущем аргентинского нападающего команды Пауло Дибалы.

– Конечно, Дибала останется. Он игрок «Ювентуса». Очевидно, что им и останется, – рассказал функционер Sky Sport Italia. – У нас уже есть некоторые идеи того, как улучшить наш клуб

«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии, выиграв титул за пять туров до конца турнира.

В текущем сезоне 25-летний Дибала провел во всех турнирах 39 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.