«Ювентус» не собирается отпускать Дибалу - Советский спорт
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21 апреля 2019 14:21Футбол

«Ювентус» не собирается отпускать Дибалу

Об этом заявил спортивный директор «Старой Синьоры».

Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Ювентус» Фабио Паратичи высказался о будущем аргентинского нападающего команды Пауло Дибалы.

– Конечно, Дибала останется. Он игрок «Ювентуса». Очевидно, что им и останется, – рассказал функционер Sky Sport Italia. – У нас уже есть некоторые идеи того, как улучшить наш клуб

«Ювентус» досрочно стал чемпионом Италии, выиграв титул за пять туров до конца турнира.

В текущем сезоне 25-летний Дибала провел во всех турнирах 39 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

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