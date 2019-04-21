Борис Чухлов: Хотел, чтобы интрига сохранилась до конца чемпионата Футбольный эксперт Борис Чухлов поделился впечатлениями от матчей 24-го тура «Краснодар» - «Зенит» и «Локомотив» - ЦСКА.

Бывший игрок «Зенита», чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов предпочел бы, чтобы в Краснодаре была ничья.

- Я переживал за «Краснодар», потому что хотел, чтобы интрига сохранилась до конца чемпионата. Ничья была бы справедливым результатом, потому что игра была эмоциональная. В первые пятнадцать минут питерцы показали что-то фантастическое, чего хозяева не ожидали. Потом они поймали свою игру. В конце матча мы увидели стычки, которые вызваны теми же эмоциями. Побольше бы таких матчей в нашем чемпионате.

Я смотрел матч «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», а потом переключил на наш матч, и у меня были такие же эмоции. Можно было просто поменять таблички с названиями команд и смотреть продолжение, - рассказал Чухлов изданию Euro-Football.ru.