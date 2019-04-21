Алиссон: «Ливерпуль» изо все сил будет сражаться за два титула

«Мы не испытываем давления. Это скорее осознание того, что есть шанс выиграть, чувство ответственности.
Мы играем в огромном клубе «Ливерпуле», который поддерживают страстные болельщики. Да, мы чувствуем ответственность, но берем ее на себя и стараемся играть как можно лучше.
Теоретически прекрасно . Но реальность такова, что впереди у нас много работы, а не только семь игр.
Да, мы могли бы выйти в финал Лиги чемпионов, но в то же время у нас есть два полуфинала и четыре игры в чемпионате.
Мы собираемся сражаться изо всех сил, чтобы выиграть эти два титула, но это очень сложная задача. Мы должны двигаться шаг за шагом, игру за игрой, очень спокойно», – цитирует Алиссона Sky Sports.
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов английский клуб встретится с "Барселоной". В чемпионате страны "Ливерпуль" на одно очко отстает от "Манчестер Сити" после 34 туров.
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