Тома Лемар: Надеюсь, Гризманн останется в «Атлетико» Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар признался, что хотел бы видеть нападающего Антуана Гризманна в мадридской команде в следующем сезоне.

«Я не знаю, собирается ли Гризманн покидать «Атлетико». Надеюсь, он останется в команде. Я не так давно пришел в мадридский клуб и стараюсь не задавать товарищам по команде лишних вопросов.

В новой команде нужно адаптироваться к игровой системе, новой лиге, и это не происходит в один миг. Я провожу не исключительный сезон, нужно лучше себя проявлять, чтобы соответствовать требованиям «Атлетико». Я не собираюсь говорить, что это сложно. Я знаю, что должен делать», - приводит слова Лемара Goal.com.

Тома Лемар перешел в мадридский клуб из "Монако" летом 2018 года.