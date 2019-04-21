Тома Лемар: Надеюсь, Гризманн останется в «Атлетико»

«Я не знаю, собирается ли Гризманн покидать «Атлетико». Надеюсь, он останется в команде. Я не так давно пришел в мадридский клуб и стараюсь не задавать товарищам по команде лишних вопросов.
В новой команде нужно адаптироваться к игровой системе, новой лиге, и это не происходит в один миг. Я провожу не исключительный сезон, нужно лучше себя проявлять, чтобы соответствовать требованиям «Атлетико». Я не собираюсь говорить, что это сложно. Я знаю, что должен делать», - приводит слова Лемара Goal.com.
Тома Лемар перешел в мадридский клуб из "Монако" летом 2018 года.
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