«Севилья» крупно уступила на выезде «Хетафе» - Советский спорт
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21 апреля 2019 17:04Футбол

«Севилья» крупно уступила на выезде «Хетафе»

Два гола из трех были забиты с пенальти.

В матче соседей по турнирной таблице, ведущих битву за место в плей-офф, лишь один – последний, – мяч хозяева забили с игры. Два первых вошли в ворота «Севильи» с 11-метровой отметки, чем и предопределили исход матча. На 35-й минуте счет с пенальти открыл Хайме Мяга. На пятой добавленной минуте первого тайма такой же удар повторил Хорхе Молина. Он же стал автором третьего гола на 53-й минуте.

В этом матче главный судья показал сразу две красных карточки. Серхио Эскудеро из «Севильи» был удален еще в конце первого тайма, а Даконам Дьене из «Хетафе» – уже во втором, на 74-й минуте.

После этого матча «Севилья» и «Хетафе» поменялись местами в турнирной таблице испанской примеры. Теперь уже «Хетафе» с 54 очками занимает четвертое место, дающее право выступать в Лиге чемпионов. А «Севилья» с 52 очками переместилась на пятую позицию, откуда путь лежит в Лигу Европы.

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