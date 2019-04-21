Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Фрайбург»

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

«Вашингтон», ты-то хоть не вылети! Овечкин поможет (мы точно знаем)! Пятый матч между «Вашингтоном» и «Каролиной» пройдет 21 апреля и начнется в 03:00 по московскому времени.

Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-Петербурге Бойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.

Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить его Голландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Дмитрий Тарасов: Есть неудовлетворение результатом После матча «Локомотив» – ЦСКА (1:1) своими впечатлениями об игре поделились Дмитрий Тарасов, Иван Обляков и Федор Чалов.

Ну всё, ЦСКА, а теперь – бриться! Впервые в КХЛ одна команда завоевала Кубок континента и Кубок Гагарина (ВИДЕО) Московские армейцы стали чемпионами России во второй раз, их бороды - самые знатные в КХЛ.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотели Известный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.

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Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

СуперДзюба: 25 голов до Халка и погоня за Веретенниковым Артем Дзюба в матче с «Краснодаром» (3:2) вошел сразу в два бомбардирских клуба, забив 50-й мяч за «Зенит» и 100-й в чемпионатах России.