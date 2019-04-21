Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Фрайбург»

Забитыми мячами в составе "Боруссии" отметились Джейдон Санчо (12-я минута), Марко Ройс (54), Марио Гетце (79) и Пако Алькасер (87, с пенальти).
Команда Люсьена Фавра идет на втором месте в турнирной таблице. Она снова отстает от "Баварии" на одно очко. "Фрайбург" занимает 13-е место.
27 апреля "Боруссия" на своем поле сыграет рурское дерби с "Шальке 04".
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