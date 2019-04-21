Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетиком»

В составе мадридской команды хет-трик на свой счет записал нападающий Карим Бензема (47-я, 76-я и 90-я минуты).

После этой победы «Реал» набрал 64 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице примеры. «Атлетик», имея в активе 46 баллов, занимает седьмое место в чемпионате.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет против «Хетафе », а «Атлетик» в гостях встретится с «Леганесом».

Чемпионат Испании

33-й тур

«Реал» - «Атлетик» - 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бензема (47), 2:0 – Бензема (76), 3:0 – Бензема (90).

«Реал»: Навас, Карвахаль, Вальехо, Варан, Марсело, Модрич, Кроос (Иско, 70), Асенсио (Браим Диас, 84), Каземиро, Васкес (Бэйл, 70), Бензема.

«Атлетик»: Яго Эррерин, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Иньиго Лекуэ, Сан Хосе, Беньят, Кордоба (Лопес, 76), Рауль Гарсия (Адурис, 76), Муниаин, Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Кордоба (3), Берчиче (15), Рауль Гарсия (45), Мартинес (53), Кроос (69), Навас (82).