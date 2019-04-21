Дмитрий Парфенов: Надо выдохнуть и начать готовиться к тяжелейшему матчу в Самаре - Советский спорт
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21 апреля 2019 19:39Футбол

Дмитрий Парфенов: Надо выдохнуть и начать готовиться к тяжелейшему матчу в Самаре

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов подвел итоги домашнего матча 24-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1).

— Бикфалви по духу воин, поэтому если делает шаг на поле, то он отдает себя игре полностью, не жалея никого, в том числе самого себя. Так и должно быть. Он сам говорил, что тяжело было, но выйти в старте ему было бы еще тяжелее. Все-таки 12 дней паузы с одной тренировкой дают о себе знать.

Хочу поблагодарить своих ребят и болельщиков. Это важные 3 очка. Бумаль не согласен с заменой? Игроки никогда не согласны с заменой, просто в начале была информация, что он не готов. Мы подготовили замену, оказалось вовремя. Разберем эту ситуацию. Здесь рабочий момент. Теперь надо выдохнуть и начать готовиться к тяжелейшему матчу в Самаре, — рассказал Парфенов в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что после этой победы «Урал», набрав 30 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре екатеринбургская команда на выезде сыграет против «Крыльев Советов».

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