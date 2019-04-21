«Ливерпуль» переиграл на выезде «Кардифф Сити» и вернулся в лидеры АПЛ - Советский спорт
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21 апреля 2019 19:51Футбол

«Ливерпуль» переиграл на выезде «Кардифф Сити» и вернулся в лидеры АПЛ

Футболисты «Ливерпуля» переиграли «Кардифф Сити» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

В составе мерсисайдцев голами отметились Жоржиньо Вейналдум (57-я минута) и Джеймс Милнер (81, пен.).

После этой игры «Ливерпуль» набрал 88 очков и вновь поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кардифф Сити», имея в активе 31 балл, занимает 18-е место в чемпионате.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Хаддерсфилд Таун», а «Кардифф Сити» на выезде встретится с «Фулхэмом».

Чемпионат Англии
35-й тур

«Кардифф Сити» - «Ливерпуль» - 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Вейналдум (57), 0:2 - Милнер (81, пен.).

«Кардифф Сити»: Этеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Моррисон, Гуннарссон, Камараса, Мендес-Лэйнг, Роллс (Бакуна, 79), Хойлетт (Мерфи, 83), Ньяссе (Зохоре, 67).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Александер-Арнолд (Гомес, 86), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Фабиньо, 71; Милнер, 75), Мане, Салах, Фирмино.

Предупреждения: Гуннарссон (80), Милнер (90).

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