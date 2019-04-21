Гилфи Тор Сигурдссон: Мне кажется, забил «МЮ» красиво

"Первый гол придал нам уверенности. После того, как счет 2:0 в нашу пользу, мы стали действовать грамотно тактически и контролировали игру. Держали игру в своих руках. Мой гол? Не знаю, насколько хорошо это смотрелось с трибун, но мне кажется, что это получилось красиво. Вратарь не смог среагировать", - заявил Сигурдссон.
Напомним, 21 апреля "Эвертон" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0.
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