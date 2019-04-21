Юрген Клопп: Это тяжелый сезон, но очень позитивный - Советский спорт
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21 апреля 2019 21:14Футбол

Юрген Клопп: Это тяжелый сезон, но очень позитивный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги выездного матча 35-го тура чемпионата Англии против «Кардифф Сити» (2:0).

- Матч был сложным для всех нас, но парни показали невероятную игру.

Погода изменилась и сделала игру намного более интенсивной. Мы знали, что должны оставаться терпеливыми и действовать правильно. На поле было очень сухо, поэтому играть в пас было нелегко. Ребята не расстроились, у нас были отличные моменты в первом тайме, но мы знали, что если мы продолжим в том же ключе, у нас появятся шансы забить.

Могу говорить только о себе, но я не чувствовал давления, что мы должны сыграть так, как в итоге сыграли. Мы не можем что-то изменить. Парни стараются изо всех сил, мы говорим только о том, что должны делать. Их отношение невероятно, это тяжелый сезон, но очень позитивный, - приводит слова специалиста ВВС.

Добавим, что после этой игры «Ливерпуль» набрал 88 очков и вновь поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре подопечные Юргена Клоппа на своем поле сыграют против «Хаддерсфилд Таун».

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