ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно стал чемпионом Греции

В составе хозяев поля голами отметились Евгений Шахов (3-я и 60-я минуты), Диего Бисесвар (8,) Фернанду Варела,(53), Кароль Свидерский (81).
Таким образом, за тур до конца чемпионата ПАОК, набрал 77 очков и стал недосягаемым для идущего вторым «Олимпиакоса», на счету которого 72 балла.
Отметим, что ПАОК третий раз в своей истории стал чемпионом Греции, ранее подобного успеха команда добивалась в сезонах 1975/76 и 1984/85.
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