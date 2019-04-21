ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно стал чемпионом Греции - Советский спорт
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21 апреля 2019 21:25Футбол

ПАОК разгромил «Левадиакос» и досрочно стал чемпионом Греции

Футболисты ПАОКа разгромили «Левадиакос» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Греции со счетом 5:0.

В составе хозяев поля голами отметились Евгений Шахов (3-я и 60-я минуты), Диего Бисесвар (8,) Фернанду Варела,(53), Кароль Свидерский (81).

Таким образом, за тур до конца чемпионата ПАОК, набрал 77 очков и стал недосягаемым для идущего вторым «Олимпиакоса», на счету которого 72 балла.

Отметим, что ПАОК третий раз в своей истории стал чемпионом Греции, ранее подобного успеха команда добивалась в сезонах 1975/76 и 1984/85.

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