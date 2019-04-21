Олег Кононов: Фернандо давно не играл на позиции десятки, но я им доволен Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру Айртона, Георгия Мелкадзе и Фернандо в матче с «Енисеем» (2:0) в 24-м туре РПЛ.

– Через переводчика подсказывал Айртону, что зона перед ним свободна, и ему надо чаще лезть в атаку.

Мелкадзе провел не лучший матч? Мой спортивный принцип – выходит на поле тот, кто лучше тренируется. Мелкадзе остро играл в прошлые игры. Возможно, это результат психологии. Бывают такие игры. Тем не менее, я в него верю и хочу, чтобы он прогрессировал. Есть другие игроки и конкуренция.

Позиция десятки для Фернандо новая, он не играл там с Бразилии, наверное. Доволен им, будем оттачивать его действия. Ему пока не хватает точности, но через тренировки решим эту проблему, – сказал Кононов на пресс-конференции.