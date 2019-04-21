Кононов – о ситуации с Гулиевым: Добро всегда побеждает зло - Советский спорт
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21 апреля 2019 21:39Футбол

Кононов – о ситуации с Гулиевым: Добро всегда побеждает зло

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов – о конфликте полузащитника команды Аяза Гулиева с американским гражданином.

– Глушаков не вышел по тактическим соображениям. Хотел раньше выпустить и Игнатова. Он хорошо тренируется и заслужил минуты в матчах РПЛ.

Гулиев? Видел письмо гражданина Америки. Добро всегда побеждает зло. То, что он так себя повел, у меня вызывает уважение, – сказал Кононов на пресс-конференции после победы над «Енисеем» в 24-м туре РПЛ (2:0).

Напомним, 10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего Майкла Коу. После этого полузащитник «Спартака» набросился на американца и в результате нанесенных ударов сломал ему нос.

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