Карим Бензема: Возвращение Зидана в «Реал» имеет огромное значение - Советский спорт
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21 апреля 2019 21:58Футбол

Карим Бензема: Возвращение Зидана в «Реал» имеет огромное значение

Нападающий «Реала» Карим Бензема после победы над «Атлетиком» (3:0) прокомментировал возвращение на пост главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана.

- Возвращение Зидана в «Реал» имеет огромное значение для команды. Все очень рады играть под его руководством и с нетерпением ждут следующего сезона, - цитирует Бензема Football Espana.

Добавим, что с момента возвращения Зидана «Реал» одержал четыре победы в шести матчах испанской примеры, а Бензема забил восемь мячей в последних пяти встречах за мадридский клуб.

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