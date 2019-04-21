Карим Бензема: Возвращение Зидана в «Реал» имеет огромное значение Нападающий «Реала» Карим Бензема после победы над «Атлетиком» (3:0) прокомментировал возвращение на пост главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана.

- Возвращение Зидана в «Реал» имеет огромное значение для команды. Все очень рады играть под его руководством и с нетерпением ждут следующего сезона, - цитирует Бензема Football Espana.

Добавим, что с момента возвращения Зидана «Реал» одержал четыре победы в шести матчах испанской примеры, а Бензема забил восемь мячей в последних пяти встречах за мадридский клуб.