Черышев получил травму в матче с «Бетисом»

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекорд В японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира.

Потренировались на звездных. Юниорская сборная России уступила американцам На чемпионате мира среди юниоров (игроки до 18 лет) наша команда дала бой фавориту сборной США (3:6), но сохранила шансы на второе место в группе.

Стреляющие веники, кухонный боксер и мощная ладошка. Как Емельяненко и Кокляев подраться захотели Известный во всем мире стронгмен Михаил Кокляев и боец смешанного стиля Александр Емельяненко зарубились в социальных сетях. Теперь их поединок по правилам ММА ждут многие фанаты единоборств в России. Что произошло? «Советский спорт» рассказывает.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

Рассказов и Гулиев вернули «Спартаку» уверенность и шансы на третью путевку в ЛЧ Кононов вернул в основу Гулиева и Фернандо, выпустил на замену Ещенко и не без труда выиграл у «Енисея». Зато в кои-то веки после перерыва «Спартак» играл лучше, чем до.

Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236 Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантах Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.

«Не собираюсь носить это ведро – в нем мне разнесут шайбой башку». Вы видели этот шлем вратаря «Калгари»? Серия «Калгари» – «Колорадо» запомнится не только выносом фаворита и не очередным каким-то там лохматым рекордом в истории «Эвеланш» по силовым приемам в плей-офф.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Жаль, Мамаеву и Кокорину выключили телевизор! «Зенит» и «Краснодар» сыграли лучший матч российского сезона (видео) К перерыву команды нанесли 23 удара, Ярослав Ракицкий и Маурисио Перейра исполнили шедевры, а победу «Зениту» на 95-й минуте принес Артем Дзюба!