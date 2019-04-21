Черышев получил травму в матче с «Бетисом»

Российский футболист получил повреждение на 34-й минуте и вынужден был покинуть поле. Вместо Черышева в составе «Валенсии» вышел нападающий Родриго.
Добавим, что после первого тайма счет в матче 1:0 в пользу «Валенсии», голом на 45-й минуте отличился Гонсалу Гуэдеш.
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