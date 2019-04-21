Черышев получил травму в матче с «Бетисом» - Советский спорт
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21 апреля 2019 22:44Футбол

Черышев получил травму в матче с «Бетисом»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму в гостевом матче 33-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».

Российский футболист получил повреждение на 34-й минуте и вынужден был покинуть поле. Вместо Черышева в составе «Валенсии» вышел нападающий Родриго.

Добавим, что после первого тайма счет в матче 1:0 в пользу «Валенсии», голом на 45-й минуте отличился Гонсалу Гуэдеш.

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