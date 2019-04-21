Дубль Гуэдеша принес «Валенсии» победу над «Бетисом», Черышев получил травму

В составе гостей дубль на свой счет записал португальский полузащитник Гонсалу Гуэдеш (45-я и 49-я минуты). У команды из Севильи отличился полузащитник Джовани Ло Чельсо (78, пен.)

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил травму и вынужден был покинуть поле на 34-й минуте встречи. Как сообщила чуть позже пресс-служба клуба, Черышев перенес гиперэкстензию в правом колене, что помешало ему продолжить матч.

Отметим, что заменивший Черышева нападающий Родриго был удален на 82-й минуте встречи за вторую желтую карточку.

После этой игры «Валенсия», набрав 52 очка, поднялась на пятую строчку в турнирной таблице примеры. «Бетис», имея в активе 43 балла, занимает девятое место в чемпионате.

В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет против «Атлетико», а «Бетис» в гостях встретится с «Леванте».

Чемпионат Испании

33-й тур

«Бетис» – «Валенсия» – 1:2 (0:1)

Голы: Ло Чельсо, 78 (пен.) – Гуэдеш, 45, 49

«Бетис»: Лопес, Феддаль, Манди (Морон, 58), Бартра, Фирпо, Ло Чельсо, Гуардадо, Тельо, Санчес, Хесе (Леон, 69), Каптум (Лайнес, 75)

«Валенсия»: Нето, Габриэл, Гарай, Гайя, Васс, Коклен, Солер, Гедеш (Гамейро, 77), Парехо, Черышев (Родриго, 34), Санти Мина (Тони Лато, 69)

Предупреждения: Гуардадо (45), Фирпо (55), Феддаль (58), Родриго (62), Ло Чельсо (73)

Удаление: Родриго (82)